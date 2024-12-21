Welt – наезд на пешеходов в Магдебурге совершил уроженец Саудовской Аравии

По данным Welt, водитель, совершивший наезд на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге, мужчина 1974 года рождения из Саудовской Аравии.

Газета ссылается на информацию, полученную из силовых ведомств.

Ранее он не попадал в поле зрения властей. У полиции нет никаких сведений о его причастности к исламистским кругам.