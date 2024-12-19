 

Жизель Пелико – “Я верю, что мы построим будущее, в котором мужчины и женщины будут жить в гармонии”

19.12.2024, 18:55, Новости дня
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После вынесения обвинительного приговора Доминику Пелико и десяткам других подсудимых по делу о групповых изнасилованиях, с обращением для прессы выступила жертва чудовищных преступлений – бывшая жена Доминика Жизель Пелико.

Она сообщила, что не жалеет о своем решении сделать судебное разбирательство публичным. “Для меня это стало нелегким испытанием, и я хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня во время процесса. Я вела эту борьбу ради своих внуков, ради других женщин, испытавших сексуализированное насилие. Это наша общая борьба”, – сказала Жизель.

На заявления, что приговор оказался мягким, Пелико выразила уважение суду и вынесенному им вердикту. “Все мои помыслы с жертвами, которые остались никому не известными, чьи истории никто не узнал. Я верю, что мы сможем построить будущее, в котором мужчины и женщины будут жить в гармонии”, – сказала она.

Мужество и достоинство, продемонстрированные ей во время судебного разбирательства, превратили ее в символ феминизма – и не только во Франции. Лидеры многих государств публикуют сегодня приветствия Жизель Пелико.

Суд французского города Авиньон признал виновным по всем статьям обвинения 71-летнего Доминика Пелико, главного фигуранта дела об организации групповых изнасилований своей супруги Жизель. Судьи приговорили его к 20 годам лишения свободы – как и просила прокуратура.

В общей сложности перед судом предстали 50 человек, которые, согласно материалам дела, были соучастниками преступлений, совершавшихся в течение нескольких лет. Подсудимым от 26 до 74 лет, среди них пожарный, журналист, предприниматель, электрик. Все они были признаны виновными и приговорены к срокам заключения от трех до 13 лет.

Преступления совершались с 2011 по 2020 год в городе Мазан на юге Франции. Доминик подсыпал Жизель наркотики, а когда она была без сознания, давал другим насиловать ее и издеваться над ней. Многие преступления снимались на видео.


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