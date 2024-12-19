 

Ликвидация “химического Али” из РФ – как это связано с Израилем? Видеокомментарий Михаила Шейтельмана

19.12.2024, 17:15, Новости дня
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Редакция Newsru.co.il в рамках проекта “Непечатное. Говорим о главном” предлагает вашему вниманию видеокомментарии Михаила Шейтельмана – о событиях, связанных с войной в Украине.

Недавняя атака на российские войска, включая ликвидацию командующего российскими химическими войсками генерала Игоря Кириллова, подчеркивает растущее преимущество Украины. Это событие стало важным ударом по российскому командованию.

Тем временем РФ столкнулась с серьезными внутренними проблемами. Ослабление позиций ее армии, политическое давление со стороны международного сообщества и экономические санкции все сильнее сказываются на ее способности поддерживать активные боевые действия.

Усиливающаяся напряженность на Ближнем Востоке и действия РФ в регионе показывают, что война имеет не только локальные, но и международные последствия. Эти связи подчеркивают глобальный характер конфликта, требующего внимания мирового сообщества.

Смотрите наше новое видео, чтобы узнать больше о текущей ситуации на фронте и дальнейшем развитии событий.

Михаил Шейтельман – политтехнолог и писатель. Его называют тайным героем нескольких революций XXI века. Автор бестселлеров “Не такой, как Тиньков”, документальной антиутопии “Эффект летучей мыши” и других произведений. Проживает в Киеве и освещает российско-украинский конфликт, в том числе для канала “Непечатное”.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Михаила Шейтельмана на канале “Непечатное. Говорим о главном”.


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