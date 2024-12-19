Операторы связи будут «стучать» в Роскомнадзор на абонентов, которые обходят блокировки в РФ

Операторы будут сообщать Роскомнадзору данные, позволяющие идентифицировать средства связи и пользовательское оборудование в интернете. Это делают с целью предотвращения доступа к заблокированным в России ресурсам.

Это значит, что РКН сможет получить информацию об интернет-пользователях, которые заходят на заблокированные в России интернет-сайты.

Соответствующий приказ разработан с целью исполнения мер в соответствии с законом от 8 августа 2024 г. №216, который, в свою очередь, вносит изменения в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты РФ».

Проект приказа Роскомнадзора подразумевает сбор сетевых адресов, используемых для актуализации правил фильтрации, в целях противодействия компьютерным атакам, в том числе DDoS-атакам, сообщил представитель Роскомнадзора. Информация о личных устройствах пользователей собираться не будет, поскольку она не нужна для противодействия угрозам, а с операторов будут требовать только информацию о сетевых адресах.

При этом, нформация, предоставляемая операторами, должна будет включать местоположение оборудования с точностью вплоть до муниципальных образований, номера ТСПУ и идентификатор пользовательского оборудования.

Роскомнадзор должен начать получать данные от операторов в течение 3 месяцев после вступления приказа в силу. Они смогут выполнять это требование с использованием технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), которые они обязаны устанавливать на свои сети с 2019 года.

На передачу данных об абонентах у операторов должны будет 15 рабочих дней с момента начала предоставления интернет-услуг или подключения к своей сети другого оператора.