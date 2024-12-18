 

Впервые на заседании СБ ООН выступил родственник заложника

18.12.2024, 21:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Михаэль Леви, брат которого был похищен террористами с музыкального фестиваля “Нова”, выступил на заседании Совета безопасности ООН, на котором обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке. Израильские СМИ отмечают, что он стал первым представителем семей похищенных, которому было предоставлено слово на СБ ООН.

“Сегодня я стою перед вами не просто как Михаэль Леви, но как брат, как сын, как человек, жизнь которого разрушена из-за невообразимой потери и отчаяния. Мой брат Ор Леви – один из 100 заложников, удерживаемых ХАМАСом в секторе Газы”, – с этих слов Михаэль начал свое выступление.

Он рассказал, что Ор и его жена Эйнат приехали на фестиваль “за 10 минут до того, как начался ад”. Когда над их головами полетели ракеты, они побежали к ближайшему бомбоубежищу, из него он позвонил матери: “Мама, ты не хочешь знать, что тут происходит”. Это был последний раз, когда родные слышали голос Ора. Через 10 минут в бомбоубежище ворвались террористы, предварительно забросав его гранатами. Жена Ора, Эйнат, погибла.

Маленького сына Ора и Эйнат взяли к себе родственники. Свой третий день рождения мальчик отпраздновал без родителей. “Представьте, что это ваш ребенок отмечает свой день рождения без вас. Попробуйте представить себе, что вы не знаете, жив ли ваш ребенок, все ли хорошо с ним, вы не знаете, с кем он сейчас, чувствует ли он себя любимым и в безопасности. Не дайте ему остаться сиротой”, – обратился Михаэль к представителям 15 стран.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.12 / В Монреале совершен поджог синагоги

18.12 / Папа Римский рассказал о предотвращении покушения на него

18.12 / В Московской области запустили новый сервис по вывозу строительного мусора

18.12 / Российский хоккеист приговорен в Польше к 3 годам лишения свободы за шпионаж

18.12 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1029-й день войны

18.12 / Филиппинка, едва избежавшая казни в Индонезии, вернулась на родину

18.12 / ФСБ задержало подозреваемого в убийстве генерала Кириллова. “Мне предлагали 100 тысяч долларов”

18.12 / Коллегия выборщиков подтвердила победу Трампа на выборах президента США

18.12 / Жертвами землетрясения на Вануату стали не менее 14 человек, в их числе иностранцы

18.12 / Сильное землетрясение в Тихом океане, около берегов Вануату

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика