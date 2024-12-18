 

Папа Римский рассказал о предотвращении покушения на него

18.12.2024, 18:05, Новости дня
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В своей автобиографической книге “Надежда”, которая поступит в продажу в январе, Папа Римский Франциск пишет, что британские спецслужбы предотвратили готовившееся исламистами покушение на него.

В 2021 году Франциск стал первым понтификом в истории, отправившимся с апостольским визитом в Ирак. Он настоял на поездке, несмотря на то, что все его отговаривали. Когда он приземлился, ему рассказали о теракте с участием смертников, который планируется против него в Мосуле.

Планировалось, что взрывное устройство приведет в действие террористка-смертница, а также будет взорван заминированный автомобиль. Британские спецслужбы, установившие это, передали информацию службам безопасности Ирака.

Сообщили об этих планах и Франциску. На следующий день он поинтересовался у охраны, что стало с этими людьми и получил ответ, что их больше нет.


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