В Московской области запустили новый сервис по вывозу строительного мусора

Цифровой сервис, о котором идет речь, предназначен для

физических лиц, добавили в подмосковном ведомстве. Он запущен в соответствии с

задачами нацпроекта «Цифровая экономика».

По словам министра государственного управления,

информационных технологий и связи Подмосковья Надежды Куртяник, новая функция

упрощает доступ к услугам легальных перевозчиков по всему региону.

«Чтобы заказать вывоз строительных отходов, нужно сделать

буквально несколько простых шагов на смартфоне. Более того, статус заявки можно

отслеживать в реальном времени. Так жители могут сэкономить время и внести свой

вклад в защиту окружающей среды», – отметила Надежда Куртяник.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно обновить приложение

«Добродел» до последней версии, заполнить онлайн-форму и при желании добавить

комментарий и фото отходов. Это поможет уточнить объём работ и стоимость. Стоит

отметить, что услуга вывоза строительного мусора в Подмосковье предоставляется

на платной основе.

Как ожидается, новый сервис упростит для жителей Подмосковья

процесс подачи заявки на вывоз строительных отходов. Новая онлайн-услуга также

поспособствует обращению только к легальным перевозчикам.