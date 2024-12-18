Российский хоккеист приговорен в Польше к 3 годам лишения свободы за шпионаж

21-летний хоккеист Максим Сергеев приговорен в Польше к трем годам лишения свободы за шпионаж по заданию спецслужб РФ, сообщают российские и польские СМИ. Также он приговорен к штрафу в размере 1220 евро. Власти Польши депортируют Сергеева в РФ 26 мая 2025 года. До этого времени он будет отбывать наказание в Люблинской тюрьме.

Издание hokej.net, не указывая фамилию, пишет, что Максим С. из Реутова играл за клуб “Заглембе” (Сосновец), выступал как в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), так и в Польской хоккейной лиге.

В ходе расследования выяснилось, что Сергеев через Telegram-мессенджер был завербован агентом ФСБ РФ, неким “Андреем”, по стандартной схеме – сначала за криптовалюту надо было публиковать посты политического содержания в соцсетях, потом – фотографировать стратегические объекты, в том числе вокзал в Пшемысле и военные заводы в Силезии. Хоккеист даже снял квартиру с видом на военный завод.

Судя по публикациям польских СМИ, Максим Сергеев был одним из 16 человек (13 граждан Украины, два белоруса и один россиянин), которым пообещали 10 тысяч долларов за взрыв поезда с оружием и гуманитарной помощью для Украины.

Сергеева арестовали в июне 2023 года. При себе он имел 7,28 грамма марихуаны, которые впоследствии были конфискованы вместе с деньгами, заработанными в ходе шпионажа. На его компьютере обнаружили подробные сводки, которые он формировал для отправки сотруднику ФСБ, а также материалы о “группе Вагнера”.