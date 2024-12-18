Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1029-й день войны

Министерство обороны РФ 18 декабря 2024 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 1029-й день, называют “специальной военной операцией”.

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ более четырех месяцев, минобороны РФ в своем отчете по “СВО” эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и “новым территориям РФ” (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ утверждается: “Подразделениями группировки войск “Север” на Харьковском направлении нанесено поражение вооруженным формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Золочев и Волчанск Харьковской области. Противник потерял до 50 военнослужащих, боевую бронированную машину и четыре 122-мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новомлынск, Загрызово, Лозовая Харьковской области, Ивановка, Торское, Терны Донецкой Народной Республики и Новоегоровка Луганской Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых подразделений противника. Потери ВСУ составили до 540 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113 производства США, бронетранспортер “Rosomak” польского производства, два пикапа, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20, три 122-мм самоходные артиллерийские установки “Гвоздика”, две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119 и 105-мм гаубица М101 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы “Квертус”. В результате решительных действий подразделений “Южной” группировки войск освобожден населенный пункт Трудовое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой, пехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Дроновка, Часов Яр, Резниковка, Звановка, Федоровка и Петровское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 350 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и склад с боеприпасами. Подразделения группировки войск “Центр” в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Старые Терны Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового батальона ВСУ, двух бригад теробороны, бригады специального назначения в районах населенных пунктов Дзержинск, Заря, Катериновка, Шевченко, Правдовка и Щербиновка Донецкой Народной Республики. Отразили 11 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 440 военнослужащих, боевую бронированную машину “Senator” канадского производства, два автомобиля, три 152-мм гаубицы “Мста-Б”, два 152-мм орудия Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30. Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Зеленое Поле, Разлив, Богатырь и Времевка Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку противника. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, боевая бронированная машина “Snatch” производства Великобритании, самоходные артиллерийские установки 152-мм “Акация” и 122-мм “Гвоздика”, а также 152-мм орудие Д-20. Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Антоновка, Садовое Херсонской области, Нестерянка и Каменское Запорожской области. Отразили две атаки формирований противника. ВСУ потеряли более 70 военнослужащих, два автомобиля, два 152-мм орудия Д-20 и 122-мм самоходную артиллерийскую установку “Гвоздика”. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, мастерским по сборке беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 139 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 43 беспилотных летательных аппарата самолетного типа”.

“Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 650 самолетов, 283 вертолета, 37910 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 19834 танка и других боевых бронированных машин, 1501 боевая машина реактивных систем залпового огня, 19803 орудия полевой артиллерии и минометов, 29294 единицы специальной военной автомобильной техники”, – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями “Медиазоны” и BBC) составляют убитыми 82050 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 декабря 2024 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 43000 украинских военнослужащих. Российские потери, по его словам, составили 198000 убитыми и более 550000 ранеными.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли около 62 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 11000 мирных жителей Украины (в их числе около 540 несовершеннолетних), более 20 тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры “значительно выше”. Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).