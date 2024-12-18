Филиппинка, едва избежавшая казни в Индонезии, вернулась на родину

Индонезия выдала Филиппинам гражданку этой страны Мэри Джейн Велосо, которая в 2010 году была приговорена к смертной казни за контрабанду наркотиков. При пограничном досмотре у нее в багаже было обнаружено 2,6 килограмма героина.

Женщина, проведшая 14 лет в камере смертников, всегда утверждала, что невиновна. По ее словам, знакомая сообщила, что нашла ей работу в Индонезии, а ее друзья подарили новую одежду и сумку. О том, что у багажа двойное дно, она не знала.

Казнь должна была состояться в 2015 году, однако в последний момент президент Бениньо Акино отложил приведение приговора в исполнение, поскольку та самая знакомая была арестована по делу о траффике, и Велосо стала одной из свидетельниц обвинения.

Согласно соглашению между двумя странами, Велосо должна остаться в тюрьме. Однако не исключается, что президент Филиппин сократит срок ее заключения.