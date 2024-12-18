 

Коллегия выборщиков подтвердила победу Трампа на выборах президента США

18.12.2024, 8:10, Новости дня
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Коллегия выборщиков из 50 штатов США подтвердила результаты президентских выборов, на которых победил Дональд Трамп. Последними результаты выборов утверждали на Гавайях (победа Камалы Харрис, четыре голоса выборщиков).

Общенациональные итоги выборов совпали с результатами, публиковавшимися ранее: избранный президент Дональд Трамп (Республиканская партия) набрал 312 голосов выборщиков, Камала Харрис (Демократическая партия) – 226.

Для избрания президентом требуется 270 из 538 голосов выборщиков.

Согласно стандартной процедуре, итоги выборов направят председателю Сената, этот пост занимает вице-президент Камала Харрис. Она должна получить данные о результатах голосования выборщиков не позднее 25 декабря. Не позднее 3 января 2025 года о результатах сообщат в Конгресс. 6 января Конгресс должен собраться для подсчета голосов выборщиков. После подсчета Харрис официально подтвердит победу Трампа на президентских выборах.

5 ноября в США состоялись выборы президента. Победу на них одержал Дональд Трамп. Его инаугурация запланирована на 20 января 2025 года.


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