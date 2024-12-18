 

Жертвами землетрясения на Вануату стали не менее 14 человек, в их числе иностранцы

18.12.2024, 6:30, Новости дня
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Жертвами землетрясения около берегов тихоокеанского государства Вануату, происшедшего накануне, стали не менее 14 человек, в их числе двое граждан КНР. Пострадали около 200 человек, сообщают местные власти.

Причинен значительный ущерб.

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло 17 декабря, была объявлена угроза цунами. Как сообщала Геологическая служба США (USGS). Эпицентр землетрясения находился в 30 км к западу от столицы государства Порт-Вила, где проживают около 36 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 43 км.

Предыдущее сильное землетрясение около берегов Вануату фиксировалось в декабре 2023 года.


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