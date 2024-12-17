Пресс-конференция Трампа – Украина, Сирия и израильские заложники

Новоизбранный президент США Дональд Трамп провел пресс-конференцию в своей резиденции в Мар-а-Ларго. Значительное внимание Трамп уделил вопросам внешней политики, в частности, ситуации на Ближнем Востоке и в Украине.

Политик назвал ошибкой полученное властями Украины разрешение на применение дальнобойного американского оружия против целей на российской территории. Он также призвал президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина заключить соглашение.

Отвечая на вопрос о возможных украинских территориальных уступках, Трамп отметил, что речь идет о полностью разрушенных территориях. Происходящее он назвал бойней, невиданной со времен Второй Мировой войны, призвав положить ей конец.

Говоря о ситуации в секторе Газы, новоизбранный президент повторил требование к ХАМАСу вернуть заложников, вновь обещав превратить сектор в ад, если этого не произойдет до его инаугурации. Рассказывая о телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, он отметил, что будет очень доступен с 20 января – дня инаугурации.

Трамп заявил, что свержение режима Башара Асада было организовано Турцией. “Турки умные. Они тысячи лет хотели захватить Сирию. Никто не знает, чем там будет править в итоге, но я думаю, что турки. Турция осуществила недружественное поглощение – с малыми потерями”, – заявил Трамп.