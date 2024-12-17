 

Пресс-конференция Трампа – Украина, Сирия и израильские заложники

17.12.2024, 18:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Новоизбранный президент США Дональд Трамп провел пресс-конференцию в своей резиденции в Мар-а-Ларго. Значительное внимание Трамп уделил вопросам внешней политики, в частности, ситуации на Ближнем Востоке и в Украине.

Политик назвал ошибкой полученное властями Украины разрешение на применение дальнобойного американского оружия против целей на российской территории. Он также призвал президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина заключить соглашение.

Отвечая на вопрос о возможных украинских территориальных уступках, Трамп отметил, что речь идет о полностью разрушенных территориях. Происходящее он назвал бойней, невиданной со времен Второй Мировой войны, призвав положить ей конец.

Говоря о ситуации в секторе Газы, новоизбранный президент повторил требование к ХАМАСу вернуть заложников, вновь обещав превратить сектор в ад, если этого не произойдет до его инаугурации. Рассказывая о телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, он отметил, что будет очень доступен с 20 января – дня инаугурации.

Трамп заявил, что свержение режима Башара Асада было организовано Турцией. “Турки умные. Они тысячи лет хотели захватить Сирию. Никто не знает, чем там будет править в итоге, но я думаю, что турки. Турция осуществила недружественное поглощение – с малыми потерями”, – заявил Трамп.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.12 / Пентагон сообщил о первых боевых потерях КНДР в Курской области

17.12 / Обвинение попросило для адвокатов Навального реальные сроки заключения

17.12 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1028-й день войны

17.12 / Reuters: российский генерал Игорь Кириллов был ликвидирован СБУ

17.12 / В Тунисе арестованы 11 российских туристов

17.12 / Установлена личность стрелка из Висконсина, это 15-летняя школьница

17.12 / Суд отказался отменить вердикт присяжных против Трампа по делу от выплате порнозвезде

16.12 / Антисемитом года признана публицистка Кэндис Оуэнс, считающая Сталина евреем

16.12 / Шаляпин публично вступился за Волочкову после нелестных слов Андреевой в ее адрес

16.12 / Стрельба в американской школе, есть убитые и раненые

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика