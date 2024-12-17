Пентагон сообщил о первых боевых потерях КНДР в Курской области

Министерство обороны США подтвердило информацию украинской разведки, согласно которой, северокорейские военнослужащие понесли первые потери в войне с Украиной. По сведениям Пентагона, они были введены в бой на минувшей неделе.

“По нашей оценке, северокорейские войска вступили в бой в Курской области и воюют вместе с россиянами. Есть основания полагать, что они понесли потери, как убитыми, так и раненными”, – заявил пресс-секретарь американского оборонного ведомства генерал-майор Пэт Райдер.

Согласно украинской военной разведке, солдаты из КНДР были введены в бой у населенных пунктов Плехово, Ворожба и Мартыновка в Курской области и понесли ощутимые потери, потеряв убитыми и раненными более 30 человек.