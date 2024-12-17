Обвинение попросило для адвокатов Навального реальные сроки заключения

Российская прокуратура просила приговорить к реальным срокам лишению свободы троих адвокатов лидера российской оппозиции Алексея Навального – Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина.

Кобзеву прокурор попросил назначить 5 лет и 11 месяцев колонии общего режима, Липцеру – 5 лет и 10 месяцев колонии, Сергунину – 5 лет и 6 месяцев колонии. Кроме того, обвинение просит суд запретить подсудимым оказывать юридические услуги в течение 5 лет.

Процесс проходит в Петушинском районном суде в закрытом режиме. Об ограничении доступа на слушания попросила прокуратура, сославшись на письмо из Центра противодействия экстремизму МВД. Юристам, которые отвергают обвинения, вменяется участие в экстремистском сообществе.

Еще двое бывших адвокатов Алексея Навального – Ольга Михайлова и Александр Федулов, которые покинули Россию, – были внесены в список террористов и экстремистов.