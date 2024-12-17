 

В Тунисе арестованы 11 российских туристов

17.12.2024, 10:39, Новости дня
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В Тунисе недалеко от границы с Алжиром были задержаны 11 российских туристов. Они помещены в тюрьму “Морнагуя”, известную суровым режимом и жестоким обращением с заключенными.

По словам невесты одного из задержанных, к делу подключен адвокат. Условия содержания она назвала не самыми лучшими: “Еда так себе, очень острая, но главная проблема – матрасы и одеяла”. Переводчика задержанным не предоставили – в Тунисе всего пять присяжных переводчиков с русского на арабский, и ни один не хочет заниматься этим делом.

По словам девушки, в начале ноября 11 россиян отправились в приграничную деревню Хайдра посмотреть на римские руины. Несколькими днями позже они перестали выходить на связь. Позже стало известно, что они задержаны, однако до сих пор неясно, на каком основании.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ Майя Ломидзе сообщила, что туристы путешествовали самостоятельно и не были членами организованной группы.


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