 

Путин на коллегии МО РФ: Запад доводит Россию “до красной черты””

16.12.2024, 18:05, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин принял участие в заседании расширенной коллегии министерства обороны. По его словам, 2024 год стал знаковым в достижении целей “специальной военной операции”. Взято под контроль 189 населенных пунктов.

Глава государства сообщил, что численность российских вооруженных сил достигла 1,5 миллионов человек, и ежедневно заключается более 1000 контрактов с министерством обороны.

Путин заявил, что численность американских войск в Европе достигла 100000 человек. “Планы США по размещению высокоточных ракет средней и малой дальности вызывают обеспокоенность”, – заявил он, пригрозив в ответ снять ограничения по размещению таких ракет.

“Запад доводит Россию “до красной черты”, Москва не может не отвечать”, – подчеркнул Путин.


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