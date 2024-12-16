Путин на коллегии МО РФ: Запад доводит Россию “до красной черты””

Президент РФ Владимир Путин принял участие в заседании расширенной коллегии министерства обороны. По его словам, 2024 год стал знаковым в достижении целей “специальной военной операции”. Взято под контроль 189 населенных пунктов.

Глава государства сообщил, что численность российских вооруженных сил достигла 1,5 миллионов человек, и ежедневно заключается более 1000 контрактов с министерством обороны.

Путин заявил, что численность американских войск в Европе достигла 100000 человек. “Планы США по размещению высокоточных ракет средней и малой дальности вызывают обеспокоенность”, – заявил он, пригрозив в ответ снять ограничения по размещению таких ракет.

“Запад доводит Россию “до красной черты”, Москва не может не отвечать”, – подчеркнул Путин.