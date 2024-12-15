 

Лидеры ЕС обсудят отправку войск в Украину

15.12.2024, 23:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

18 декабря в Брюсселе под эгидой Генерального секретаря NATO Марка Рютте состоятся консультации, посвященные возможности прекращения огня в Украине и участия войск европейских государств в его обеспечении. Об этом пишет Polskie Radio.

Согласно публикации, во встрече примет участие президент Украины Владимир Зеленский, лидеры Польши, Франции, Германии, Италии, Великобритании, главы Европейского совета и Европейской комиссии.

Предполагается, что дискуссия будет продолжена 19 декабря на саммите ЕС. Премьер-министр Польши Дональд Туск на встрече с президентом Франции Макроном отметил, что на данном этапе Польша не намерена отправлять войска в Украину.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.12 / Война дронов – ВСУ перехватили 56, армия РФ – 116, “кукурузник” атаковал ВЧ в Грозном

15.12 / Greenpeace о крушении танкеров в Керченском проливе – может быть крупнейшей техногенной катастрофой

15.12 / Стрельба в Лондоне, погибла женщина

15.12 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1026-й день войны

15.12 / Блинкен – “Мы поддерживали контакты с “Хайят Тахрир аш-Шам””

15.12 / В Керченском проливе терпят крушение два российских танкера

15.12 / Самый богатый человек в Каталонии Исак Андик погиб, упав в пропасть

15.12 / Оригинальная закуска на Новый год: салат с апельсином, креветками и авокадо

15.12 / Стас Барецкий раскрыл судьбу колье Ивлеевой

14.12 / По меньшей мере, пять человек убиты в лагере для мигрантов во Франции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика