Стрельба в Лондоне, погибла женщина

Женщина в возрасте около 40 лет погибла и двое мужчин получили ранения в результате стрельбы на северо-западе Лондона. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.

Район, в котором произошел инцидент, перекрыт. Ведутся поиски злоумышленника, которому удалось скрыться. Суперинтендант полиции Тони Джозеф охарактеризовал происшествие как шокирующий акт насилия.