В Керченском проливе терпят крушение два российских танкера

Сразу два российских танкера потерпели крушение в Керченском проливе. Причиной названа штормовая погода, значительно усложнившая условия навигации судов. По неподтвержденной информации, один моряк погиб.

“Сегодня в результате шторма в акватории Черного моря произошло крушение двух танкеров “Волгонефть-212” и “Волгонефть-239″. На борту судов находятся команды из 15 и 14 человек”, – сообщили в Росморречфлоте.

“Волгонефть 212” сел мель в восьми километров от берега, судно потеряло носовую часть и начало терять мазут, в результате чего на воде образовалось черное пятно.

По словам моряков, причина не только в штормовой погоде, но и в значительной изношенности судов, при постройке которых, к тому же, использовались устаревшие конструктивные решения. Не исключается и недостаточная квалификация экипажей.