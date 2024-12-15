 

Оригинальная закуска на Новый год: салат с апельсином, креветками и авокадо

15.12.2024, 3:20, Новости дня
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Ингредиенты:

Для салата:

  • Манго — 1 шт.
  • Апельсин — 1 шт.
  • Креветки — 300 г
  • Листья шпината — 100 г
  • Помидоры черри — 8 шт.
  • Лук-шалот — 1 шт.
  • Кинза — небольшой пучок

Для заправки:

  • Сок лайма — 2 ст.л.
  • Оливковое масло — 2 ст.л.
  • Мед — 1 ч.л.
  • Соевый соус — 1 ч.л.
  • Чили-перец (по желанию) — щепотка

Инструкции:Подготовка ингредиентов:

  • Очистите апельсин и авокадо, удалите косточку и нарежьте мякоть кубиками.
  • Отварите креветки в подсоленной воде в течение 2-3 минут, затем охладите и очистите.
  • Помидоры черри разрежьте пополам.
  • Тонко нарежьте лук-шалот полукольцами.
  • Мелко нарубите кинзу.

    • Заправка:

    В отдельной миске смешайте сок лайма, оливковое масло, мед, соевый соус и немного измельченного чили (если любите острое).

    Сборка салата:

  • В большой салатнице соедините листья шпината, нарезанный апельсин, авокадо, помидоры черри, лук-шалот и креветки.
  • Полейте салат заправкой и аккуратно перемешайте.
  • Украсьте сверху рубленной кинзой.

    • Попробуйте это блюдо, и вы точно оцените его оригинальность!


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