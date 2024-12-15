Оригинальная закуска на Новый год: салат с апельсином, креветками и авокадо

Ингредиенты: Для салата: Манго — 1 шт.

Апельсин — 1 шт.

Креветки — 300 г

Листья шпината — 100 г

Помидоры черри — 8 шт.

Лук-шалот — 1 шт.

Кинза — небольшой пучок Для заправки: Сок лайма — 2 ст.л.

Оливковое масло — 2 ст.л.

Мед — 1 ч.л.

Соевый соус — 1 ч.л.

Чили-перец (по желанию) — щепотка Инструкции:Подготовка ингредиентов: Очистите апельсин и авокадо, удалите косточку и нарежьте мякоть кубиками. Отварите креветки в подсоленной воде в течение 2-3 минут, затем охладите и очистите. Помидоры черри разрежьте пополам. Тонко нарежьте лук-шалот полукольцами. Мелко нарубите кинзу. Заправка: В отдельной миске смешайте сок лайма, оливковое масло, мед, соевый соус и немного измельченного чили (если любите острое). Сборка салата: В большой салатнице соедините листья шпината, нарезанный апельсин, авокадо, помидоры черри, лук-шалот и креветки. Полейте салат заправкой и аккуратно перемешайте. Украсьте сверху рубленной кинзой. Попробуйте это блюдо, и вы точно оцените его оригинальность!