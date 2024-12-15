Оригинальная закуска на Новый год: салат с апельсином, креветками и авокадо
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Ингредиенты:
Для салата:
- Манго — 1 шт.
- Апельсин — 1 шт.
- Креветки — 300 г
- Листья шпината — 100 г
- Помидоры черри — 8 шт.
- Лук-шалот — 1 шт.
- Кинза — небольшой пучок
Для заправки:
- Сок лайма — 2 ст.л.
- Оливковое масло — 2 ст.л.
- Мед — 1 ч.л.
- Соевый соус — 1 ч.л.
- Чили-перец (по желанию) — щепотка
Инструкции:Подготовка ингредиентов:
Заправка:
В отдельной миске смешайте сок лайма, оливковое масло, мед, соевый соус и немного измельченного чили (если любите острое).
Сборка салата:
Попробуйте это блюдо, и вы точно оцените его оригинальность!
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