 

По меньшей мере, пять человек убиты в лагере для мигрантов во Франции

14.12.2024, 23:00, Новости дня
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Не менее пяти человек погибли в результате стрельбы в лагере для мигрантов в округе Дюнкерк во Франции. Подозреваемый сдался властям и признался в совершении серии убийств.

Как пишет Sky News, полиция подтвердила факт множественных убийств после того как 22-летний мужчина, назвавший себя стрелком, сдался в ближайший полицейский участок в 17:00 по местному времени.

Он сообщил, что первым убил 29-летнего мужчину в городе Ворму. Затем, по его словам, он убил еще четверых человек в коммуне Лон-Плаж: двое погибших были охранниками, и еще двое – мигрантами. По информации агентства, речь идет о курдских мигрантах.

По сообщению французских СМИ, подозреваемый – житель Франции из Дюнкерка, в его машине было найдено еще несколько стволов огнестрельного оружия.

Представители благотворительной организации Care4Calais сообщили, что беженцы, в основном, курды и афганцы, проживают в данном районе уже несколько лет. Среди них много семей с маленькими детьми.

Мотивы преступника выясняются.


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