“Мертвые салаты”: 7 самых вредных новогодних привычек

Новый год у многих из нас ассоциируется с гастрономическими удовольствиями. Именно в этот период большинство людей жестко нарушают все принципы рационального питания, что часто приводит к очень нежелательным последствиям. Каковы самые опасные нарушения, которые вредят нашему здоровью?

Резкое расширение диеты

Некоторые из нас ставят перед собой цель – во что бы это не стало похудеть к новому году. В результате очень жестких диет действительно удается сбросить лишнее, но резкое расширение диеты за новогодним столом может спровоцировать обострение панкреатита, гастрита и других заболеваний. Именно поэтому стоит плавно начинать расширять диету не позднее, чем за неделю до праздника!

Попробовать все!

Количество блюд на новогоднем столе часто просто огромное. Осилить такое разнообразие удается далеко не всем! Не стоит поддаваться соблазну и пробовать все на свете! Чем больше вариантов вы попробуйте, тем сложнее придется вашему желудочно-кишечному тракту.

Много калорийных блюд

Избыток калорий, неизрасходованных вашим организмом, к сожалению, будет запасен в виде жировых отложений, которые будут портить не только фигуру, но и состояние внутренних органов. К сожалению, капельки жира, запасаемые органами, вызывают их воспаление. Больше всего обычно страдают печень и поджелудочная железа.

Злоупотребление алкоголем

Стоит признать, что большинство людей будут употреблять алкоголь, несмотря на советы врачей. Но некоторые ошибки могут «дорого» нам обойтись. Во всем нужно знать меру! Кроме того, смешивание разных видов алкоголя особенно опасно для организма.

Газированные напитки

Традиционно шампанское считается главным новогодним напитком. Но газы, входящие в его состав, крайне негативно влияют на состояние ЖКТ. Безалкогольные газировки тоже вредны. Избыток сахара в них и пузырьки газа бьют сразу в несколько целей – нарушают метаболизм и способствуют обострению хронических болезней ЖКТ, прежде всего рефлюксной болезни.

«Мертвые салаты»

Традиционными новогодними салатами считаются такие варианты, как «Оливье», «Сельдь под шубой» и так далее. Проблема заключается в том, что термически обработанные овощи, намазанные майонезом, считаются вредными, потому что лишены пользы, но при этом могут оказывать и негативное влияние на организм. Слишком высокая нагрузка на поджелудочную железу, печень и систему инсулина обеспечена.

Плохие жиры

Тугоплавкие животные жиры портят не только органы пищеварения, но и весь организм в целом. В «черном списке» баранина, свинина, жирная говядина, гусь и утка. От их употребления лучше отказаться, выбирая более диетические варианты.

Как действовать правильно?

Пережить новогодние праздники без ущерба для здоровья вполне реально, если соблюдать определенные правила.

Если вы придерживайтесь той или иной диеты, то стоит начать отступать от нее заранее. Делать это нужно очень плавно, вводя не чаще чем один новый продукт раз в три-четыре дня. Оптимальным будет начать менять свое питание не позднее чем за две недели до праздников.

Садясь за новогодний стол, сначала стоит «оценить обстановку». Стоит выбрать для себя более «безопасное» меню исходя из предложенных блюд. За основу можно брать мясо, рыбу или птицу нежирных сортов. Подойдут такие варианты, как постная говядина, телятина, кролик, курица, индейка и так далее. Продукт можно запекать в духовке, готовить в мультиварке, пароварке, тушить, варить и т.д. Нежелательны такие способы приготовления, как жарка, шашлык, гриль или горячее копчение.

Более полезными и безопасными считаются салаты на основе термически необработанных овощей, такие как «Греческий», «Цезарь» и так далее. Нарезки из свежей зелени и фруктов тоже будут кстати.

Чтобы снять лишнюю нагрузку с ЖКТ не стоит переедать, а реально оценивать свои возможности. Помогут облегчить пищеварение ферментные препараты на основе панкреатина, такие как креон, микразим, эрмиталь и прочие. Разовая доза при погрешностях составляет около 10000-20000 ЕД.

Препараты группы итомеда на основе итоприда помогут решить моторные проблемы. Он уменьшает количество рефлюксов, нормализует моторику желудка и пищевода, уменьшая чувство тяжести и обратные забросы, которые часто возникают именно после перееданий. Длительность лечения составляет обычно не менее двух недель.

При возникновении изжоги и болей в желудке облегчить состояние помогают антацидные препараты, такие как маалокс, алмагель и т.д. При наличии беременности препаратом выбора является гевискон. Они нейтрализуют избыток кислоты, снимая лишнюю нагрузку со слизистой оболочки пищевода и желудка.

Препараты группы ребагита на основе ребамипида помогают восстановить слизистую оболочку после погрешностей и агрессии алкоголя. Он усиливает секрецию собственных факторов защиты – бикарбонатов, простагландинов, улучшает микроциркуляцию и секрецию слизи. Длительность использования составляет обычно 2-3 недели.

Подозрение на пищевое отравление или отравление алкоголем требует тщательного промывания желудка, после чего стоит начать использовать сорбенты как можно скорее. Подойдут любые, что окажутся «под рукой» – полисорб, энтеросгель, активированный уголь и пр.

Новогоднее застолье сопряжено с множеством рисков! Отдавая предпочтение безопасным блюдам и напиткам, мы снимаем лишнюю нагрузку с органов пищеварения и сохраняем не только здоровье, но и праздничное настроение!