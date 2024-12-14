Взрыв на ярмарке в Таиланде, есть убитые и раненые

На благотворительной ярмарке Красного Креста в провинции Так, на северо-западе Таиланда, вечером 13 декабря прогремел взрыв – погибли не менее четырех человек, более 40 получили ранения, пишет издание Thairath.

Полицейские задержали двух подозреваемых каренов в возрасте 16 и 17 лет, которые могли привести в действие взрывное устройство.

Таиландская провинция Так находится вдали от популярных туристических маршрутов и граничит с мьянманским штатом Карен, охваченным гражданским конфликтом, где местная вооруженная этническая группировка каренов противостоит правительственным силам, напоминает ТАСС.