 

Экс-спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси госпитализирована во время визита в Люксембург

13.12.2024, 22:15, Новости дня
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84-летняя экс-спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси во время визита делегации Конгресса в Люксембург получила травму. Она проходит обследование в местной больнице. Об этом сообщил телеканал CNN.

Двухпартийная делегация Конгресса приехала в Люксембург для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Арденнской операции.

Из-за полученной травмы Пелоси не сможет участвовать в запланированных мероприятиях. Ее пресс-служба сообщает, что она с нетерпением ждет возвращения домой.


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