Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1024-й день войны

Министерство обороны РФ 13 декабря 2024 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 1024-й день, называют “специальной военной операцией”.

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ более четырех месяцев, минобороны РФ в своем отчете по “СВО” эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и “новым территориям РФ” (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ за неделю утверждается: “С 7 по 13 декабря Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 15 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, а также арсеналам, складам боеприпасов, местам дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников. Все цели ударов достигнуты. В течение недели подразделения группировки войск “Север” продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. В результате активных наступательных действий освобождены населенные пункты Плехово, Дарьино и Новоивановка Курской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника двух танковых, шести механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад теробороны. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины. За неделю в зоне ответственности группировки войск “Север” потери противника составили до 2230 военнослужащих, семь танков, 33 боевые бронированные машины, из них четыре боевые машины пехоты “Bradley” производства США, 34 автомобиля и 22 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Отражена 71 контратака штурмовых групп ВСУ. Противник потерял более 3350 военнослужащих, пять танков, шесть боевых бронированных машин, 23 автомобиля и 48 орудий полевой артиллерии, из них восемь гаубиц калибра 155-мм производства стран НАТО. Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодное тактическое положение, нанесли поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, двух аэромобильных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Отразили девять контратак подразделений ВСУ. Потери противника составили свыше 1830 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 11 автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии, из них три западного производства. Подразделения группировки войск “Центр” продолжили продвижение в глубину обороны противника, в результате решительных действий освободили населенные пункты Желтое, Берестки и Заря Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение подразделениям пяти механизированных, мотопехотной, двух пехотных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады специального назначения, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Отразили 64 контратаки противника. За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3340 военнослужащих, два танка, 15 боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты “Bradley” и пять бронетранспортеров М113 производства США, 20 автомобилей и 38 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск “Восток” в результате активных действий освободили населенный пункт Благодатное Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригады ВСУ и шести бригад теробороны. Отражены 20 контратак штурмовых групп. Противник потерял до 1050 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, из них три “MaxxPro” и две HMMWV производства США, 12 автомобилей и 22 орудия полевой артиллерии, в том числе три 155-мм самоходные артиллерийские установки. Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, пехотной бригады ВСУ, четырех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Потери ВСУ составили до 290 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 32 автомобиля и восемь орудий полевой артиллерии. Уничтожены три пусковые установки реактивной системы залпового огня “Ольха”. Средствами противовоздушной обороны сбиты 21 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 12 “Vampire” чешского производства, а также 279 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Морской авиацией и катерами охраны водного района Черноморского флота уничтожены восемь безэкипажных катеров. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 87 украинских военнослужащих”.

“Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 37633 беспилотных летательных аппарата, 586 зенитных ракетных комплексов, 19775 танков и других боевых бронированных машин, 1500 боевых машин реактивных систем залпового огня, 19549 орудий полевой артиллерии и минометов, 29190 единиц специальной военной автомобильной техники”, – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями “Медиазоны” и BBC) составляют убитыми 82050 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 декабря 2024 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 43000 украинских военнослужащих. Российские потери, по его словам, составили 198000 убитыми и более 550000 ранеными.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли около 62 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 11000 мирных жителей Украины (в их числе около 540 несовершеннолетних), более 20 тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры “значительно выше”. Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).