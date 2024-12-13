 

Подмосковье стало лидером в России по внедрению искусственного интеллекта в социальные проекты

13.12.2024, 16:35, Новости дня
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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв отметил, что в
регионе количество проектов с ИИ выросло с 9 до 30 за два года, а в будущем
планируется запуск ещё 6 инициатив. Он также рассказал, что основные технологии
включают распознавание фото-, видео– и текстовых данных, а также работу
голосовых помощников, которые за год обработали 7 миллионов запросов от
жителей.

«Наш президент говорит о необходимости развития
искусственного интеллекта. Мы активно занимаемся цифровизацией, это важный
инструмент, помогающий управлять большой системой»,

– объяснил Воробьев.

Среди ключевых проектов с ИИ в Подмосковье, кроме проверки
питания в школах и соцучреждениях, выделяются проект «Чистая вода» и проект по
контролю очередей и чистоты на остановках общественного транспорта. По данным
пресс-службы регионального правительства, чистоту во дворах Московской области
контролируют порядка 65 тыс. камер. За переполненными местами ожидания
автобусов также следит ИИ – он отправляет в ответственные службы сигналы.

Также в Подмосковье внедрили шесть голосовых помощников,
которые ускоряют взаимодействие жителей региона с государственными
учреждениями. Речь идет о роботах «Светлана», записывающей пациентов к врачу,
«Женя, которая принимает обращения о ЖКХ, «Галина» и «Ольга», консультирующих
насчет МФЦ и ремонта дорог соответственно. Внедрение искусственного интеллекта
в Подмосковье соответствует задачам нацпроекта «Цифровая экономика».


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