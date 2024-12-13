Подмосковье стало лидером в России по внедрению искусственного интеллекта в социальные проекты

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв отметил, что в

регионе количество проектов с ИИ выросло с 9 до 30 за два года, а в будущем

планируется запуск ещё 6 инициатив. Он также рассказал, что основные технологии

включают распознавание фото-, видео– и текстовых данных, а также работу

голосовых помощников, которые за год обработали 7 миллионов запросов от

жителей.

«Наш президент говорит о необходимости развития

искусственного интеллекта. Мы активно занимаемся цифровизацией, это важный

инструмент, помогающий управлять большой системой»,

– объяснил Воробьев.

Среди ключевых проектов с ИИ в Подмосковье, кроме проверки

питания в школах и соцучреждениях, выделяются проект «Чистая вода» и проект по

контролю очередей и чистоты на остановках общественного транспорта. По данным

пресс-службы регионального правительства, чистоту во дворах Московской области

контролируют порядка 65 тыс. камер. За переполненными местами ожидания

автобусов также следит ИИ – он отправляет в ответственные службы сигналы.

Также в Подмосковье внедрили шесть голосовых помощников,

которые ускоряют взаимодействие жителей региона с государственными

учреждениями. Речь идет о роботах «Светлана», записывающей пациентов к врачу,

«Женя, которая принимает обращения о ЖКХ, «Галина» и «Ольга», консультирующих

насчет МФЦ и ремонта дорог соответственно. Внедрение искусственного интеллекта

в Подмосковье соответствует задачам нацпроекта «Цифровая экономика».