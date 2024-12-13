Звезда сериала “Тайны следствия” Ковальчук внезапно узнала о беременности во время съемок

Актриса рассказала, что узнала о своем интересном положении во время съемок первого сезона сериала, когда ей приходилось работать в крайне сложных условиях. Ковальчук вспомила, как в тот период она часто испытывала усталость и желание спать, что связано с беременностью.

“Под конец съемок первого сезона узнала, что беременна. Работать приходилось в условиях, когда выезды проходили в морг, тюрьму или на кладбище. Это было настоящим испытанием на прочность”, — поделилась артистка.

Она признается, что именно любовь к своему делу помогла ей справиться с нагрузками. Съемочный процесс в те времена был далеким от идеала. Анна вспоминает, как обедала на корточках, так как не было даже стульев. “У меня есть фотография, где я держу тарелку и присела у какого-то дома, опираясь на стену”, — говорит она. Также актриса рассказывает о том, как им приходилось бегать в соседние дворы из-за отсутствия туалетов на площадке.

Сейчас условия работы значительно изменились. Ковальчук отмечает, что на съемках у нее есть личный помощник, который заботится о ее комфорте. “Теперь меня встречают с кофе и спрашивают, что я хочу на завтрак: кашу, омлет или запеканку”, — с улыбкой говорит звезда.

Анна впервые стала мамой в 23 года, когда родила дочь Злату от своего первого мужа, актера Анатолия Ильченко. Злата уже взрослая, ей 24 года, и она успешно завершила юридический факультет и начала собственный бизнес. Во второй раз Ковальчук забеременела в 2009 году от своего второго супруга Олега Капустина. Их сын Добрыня родился в апреле 2010 года и сейчас учится в частной гимназии, ему 14 лет.