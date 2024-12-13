 

Армия РФ нанесла массированный удар по энергетическим объектам Украины

13.12.2024, 10:35, Новости дня
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Утром 13 декабря армия РФ нанесла массированный ракетный удар по энергетическим объектам Украины. Были атакованы цели в Киеве, Одессе, Кременчуге, Ивано-Франковске, а также в Харьковской и Хмельницкой областях.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что принимаются все необходимые меры для минимизации негативных последствий для энергосистемы.

НЭК “Укрэнерго” из-за ракетной атаки РФ распорядилась отключать три из шести очередей потребителей, на которые они поделены, сообщил генеральный директор электропоставщика YASNO Сергей Коваленко.

Также в Одессе был нанесен удар по порту.

Масштабы причиненного ущерба уточняются.


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