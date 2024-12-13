 

Ирландия присоединится к иску против Израиля и просит расширить определение геноцида

13.12.2024, 0:40, Новости дня
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Министр иностранных дел Ирландии Михол Мартин сообщил, что эта страна присоединится к иску, поданному ЮАР в Международный суд справедливости ООН и обвиняющему Израиль в геноциде. Это произойдет до конца 2024 года.

“Речь идет о коллективном наказании палестинского народа посредством целенаправленных военных действий в секторе Газы. Эти действия повлекли за собой гибель 44000 человек и превратили миллионы в беженцев”, – заявил министр после окончания заседания правительства.

Он также предложил МСС расширить определение геноцида. Нынешнее определение, по его мнению, слишком узко и позволяет государствам избежать судебного преследования. Определение, принятое в Ирландии, шире и уделяет большее внимание необходимости защиты гражданского населения.

Мартин сообщил, что Ирландия также присоединится к иску Гамбии против Мьянмы в той же судебной инстанции.


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