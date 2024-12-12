Украинские СМИ – в Подмосковье ликвидирован разработчик ракет для российской армии

Украинские СМИ сообщили, что в Подмосковье в ходе специальной операции был убит заместитель генерального конструктора, глава отдела программного обеспечения конструкторского бюро “Марс” Михаил Шатский.

“Украинская правда” со ссылкой на источники в спецслужбах пишет, что Шатский был убит в ходе спецоперации Главного управления разведки министерства обороны Украины.

Одним из первых об убийстве Шатского утром 12 декабря сообщил журналист Александр Невзоров в своем телеграм-канале. Он также процитировал сообщения из московских телеграм-каналов от 10 декабря об убийстве в Котельниках в районе Кузьминского лесопарка мужчины.

Сайт “Медуза” отмечает, что в ночь на 11 декабря авторы программы “Вести. Дежурная часть” на телеканале “Россия 24” сообщили, что очевидцы слышали звуки пистолетной стрельбы возле Кузьминского лесопарка около 21:00 и говорили о “некоем пострадавшем, который лежит в лесу без движения и не подает признаков жизни”. Прибывшие полицейские, по данным “Вестей”, не нашли тела.