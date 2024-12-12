 

Украинские СМИ – в Подмосковье ликвидирован разработчик ракет для российской армии

12.12.2024, 23:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Украинские СМИ сообщили, что в Подмосковье в ходе специальной операции был убит заместитель генерального конструктора, глава отдела программного обеспечения конструкторского бюро “Марс” Михаил Шатский.

“Украинская правда” со ссылкой на источники в спецслужбах пишет, что Шатский был убит в ходе спецоперации Главного управления разведки министерства обороны Украины.

Одним из первых об убийстве Шатского утром 12 декабря сообщил журналист Александр Невзоров в своем телеграм-канале. Он также процитировал сообщения из московских телеграм-каналов от 10 декабря об убийстве в Котельниках в районе Кузьминского лесопарка мужчины.

Сайт “Медуза” отмечает, что в ночь на 11 декабря авторы программы “Вести. Дежурная часть” на телеканале “Россия 24” сообщили, что очевидцы слышали звуки пистолетной стрельбы возле Кузьминского лесопарка около 21:00 и говорили о “некоем пострадавшем, который лежит в лесу без движения и не подает признаков жизни”. Прибывшие полицейские, по данным “Вестей”, не нашли тела.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.12 / Объявившая о беременности Меган Фокс купила роскошный дом за 8 миллинов долларов

12.12 / Жених Анны Семенович заговорил о свадьбе

12.12 / Президент Байден амнистировал около 1500 человек

12.12 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1023-й день войны

12.12 / Как вкусно засолить рыбу к Новому году

12.12 / Time признал Дональда Трампа человеком года

12.12 / Наталья Фриске не смогла сдержаться из-за съемок Шепелева с Платоном: Так мерзко

12.12 / Разведенная Алсу утопает в букетах цветов

12.12 / Глава ФБР уйдет в отставку до инаугурации Трампа

12.12 / В США по подозрению в изнасилованиях задержаны братья-бизнесмены из Израиля

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика