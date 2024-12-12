 

Разведенная Алсу утопает в букетах цветов

12.12.2024, 17:25, Новости дня
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В мае певица Алсу буквально огорошила россиян новостью о своем разводе с мужем Яном Абрамовым. Развели пару только в конце лета, а все три месяца царила самая настоящая жара, причем не только на улице, но и в Сети.

Сначала поклонники выясняли, что стало причиной развода любимой исполнительницы. Позже, выяснив, что виной, скорее всего, адюльтер со стороны мужа, начали выслеживать предполагаемую поклонницу. Ей, по мнению пользователей интернета оказалась Анастасия Решетова, модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати. Алсу при этом и сама намекала на связь Яна Абрамова с Решетовой, оставляя двусмысленные комментарии в Сети.

Теперь же отношения Абрамовых окончательно завершены, в конце августа их официально развели на заседании суда. Дети остались с певицей, но беспрепятственно общаются с отцом. В новом году их ждет череда судебных слушаний по делу о разделе совместно нажитого имущества.

Алсу рассказывала журналистам, что развод дал ей шанс начать все с чистого листа и плотно заняться карьерой, которой она не могла уделять достаточно времени, будучи замужем. Сейчас певица дает сольные концерты и готовится к выступлениям. Она опубликовала в соцсетях кадры, где буквально утопает в цветах.

Она пояснила, что репетирует свой номер, с которым выступит на “Золотом грамофоне”.


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