 

В США по подозрению в изнасилованиях задержаны братья-бизнесмены из Израиля

12.12.2024, 13:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Предприниматели израильского происхождения братья Алон, Орен и Таль Александр, занимавшиеся продажей элитной недвижимости в США, были арестованы в Майами по подозрению в изнасилованиях и траффике женщин с целью сексуальной эксплуатации.

“Десятки женщин дали показания, рассказав о жестоких изнасилованиях и других видах сексуализированного насилия со стороны братьев. Они рассказывают о чудовищных преступлениях”, – заявил прокурор южного округа штата Нью-Йорк Дэмиан Уильямс.

Согласно материалам дела, преступная деятельность продолжалась на протяжении по меньшей мере 10 лет. Женщин приглашали на вечеринки и прельщали роскошной жизнью и таким образом заманивали в свои сети. “Были случаи, когда во время изнасилования они удерживали своих жертв, не обращая внимания на их крики”, – отмечается в деле.

Адвокаты братьев Александр отрицают их вину. Представитель пострадавших Дэвид Готтлиб из адвокатской фирмы Wigdor LLP, цитируемый BBC, выразил удовлетворение тем, что насильники находятся в руках правосудия.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.12 / Теракт в Афганистане, убит министр по делам беженцев

12.12 / Президент Южной Кореи отказался добровольно уходить в отставку

12.12 / Reuters: Трамп, по всей видимости, определился с кандидатом на пост спецпосланника по Ирану

12.12 / Трамп объявил, что назначит своего друга-миллиардера послом в Турции

12.12 / Атаки БПЛА – причинен ущерб предприятиям в Таганроге и Брянске

11.12 / Антисемитский инцидент в Сиднее, полиция ищет злоумышленников

11.12 / Консультации у президента – Макрон намерен назвать имя премьера “в 48 часов”

11.12 / Суд в РФ приговорил семь участников еврейского погрома в Махачкале к 8-9 годам лишения свободы

11.12 / На Гаити члены банды по указанию жреца вуду зарезали более 180 человек

11.12 / Захарова обвинила Израиль в нарушении договора 1974 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика