В США по подозрению в изнасилованиях задержаны братья-бизнесмены из Израиля

Предприниматели израильского происхождения братья Алон, Орен и Таль Александр, занимавшиеся продажей элитной недвижимости в США, были арестованы в Майами по подозрению в изнасилованиях и траффике женщин с целью сексуальной эксплуатации.

“Десятки женщин дали показания, рассказав о жестоких изнасилованиях и других видах сексуализированного насилия со стороны братьев. Они рассказывают о чудовищных преступлениях”, – заявил прокурор южного округа штата Нью-Йорк Дэмиан Уильямс.

Согласно материалам дела, преступная деятельность продолжалась на протяжении по меньшей мере 10 лет. Женщин приглашали на вечеринки и прельщали роскошной жизнью и таким образом заманивали в свои сети. “Были случаи, когда во время изнасилования они удерживали своих жертв, не обращая внимания на их крики”, – отмечается в деле.

Адвокаты братьев Александр отрицают их вину. Представитель пострадавших Дэвид Готтлиб из адвокатской фирмы Wigdor LLP, цитируемый BBC, выразил удовлетворение тем, что насильники находятся в руках правосудия.