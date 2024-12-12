 

Трамп объявил, что назначит своего друга-миллиардера послом в Турции

12.12.2024, 3:10, Новости дня
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Избранный президент США Дональд Трамп объявил в своей соцсети Truth Social, что предложил инвестора-миллиардера Томаса Баррака на пост посла Штатов в Турции.

Трамп отметил, что Баррак “три десятилетия успешно управлял частной инвестиционной компанией”.

Томасу (Тому) Барраку 77 лет. Он является основателем инвестиционного фонда недвижимости Colony Capital. Считается близким другом Дональда Трампа. Во время президентской кампании 2016 года был его советником.

Баррак вырос в Калифорнии. Его бабушка и дедушка были ливанскими христианами, которые иммигрировали в 1900 году в США. Томас является доктором права.

В 2021 году Баррака привлекали по обвинению в лоббировании интересов ОАЭ, он был оправдан.

Томас Баррак входит в список 500 богатейших людей США, его состояние превышает миллиард долларов.


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