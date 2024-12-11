 

Антисемитский инцидент в Сиднее, полиция ищет злоумышленников

11.12.2024, 23:50, Новости дня
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Полиция Сиднея ведет поиски двух юношей в возрасте 15-20 лет, которые написали на стенах домов антиизраильские лозунги, а также подожгли автомобиль. Злоумышленники были одеты в черное, их лица скрыты под масками. Одна из надписей – написанный с ошибкой призыв “Смерть Израилю!”

“В нашей стране нет места антисемитизму – как и в любой другой стране. Наше культурное богатство основано на разнообразии наших общин и религий, и мы, как правительство, так и народ, должны сделать все, чтобы искоренить антисемитизм”, – заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.

Отметим, что несколько дней назад была сожжена синагога “Адас Исраэль” в Мельбурне, два человека пострадали. Полиция квалифицирует поджог как теракт. Когда Альбанезе посетил сгоревший молельный дом, его освистали, обвинив в недостаточной борьбе с антисемитизмом и поддержке палестинцев.


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