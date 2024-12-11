Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1022-й день войны

Министерство обороны РФ 11 декабря 2024 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 1022-й день, называют “специальной военной операцией”.

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ более четырех месяцев, минобороны РФ в своем отчете по “СВО” эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и “новым территориям РФ” (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ утверждается: “Подразделениями группировки войск “Север” на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям десантно-штурмовой бригады ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Первомайский и Алисовка Харьковской области. ВСУ потеряли до 25 военнослужащих и две 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Лозовая, Загрызово, Купянск, Глушковка Харьковской области, Терны Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отразили 11 контратак подразделений ВСУ. Противник потерял до 515 военнослужащих, три пикапа, 122 мм гаубицу Д-30 и три 105 мм орудия М119 производства США. Уничтожены склад с боеприпасами и станция радиоэлектронной борьбы “Анклав-Н”. Подразделения “Южной” группировки войск, заняли более выгодное положение, нанесли поражение формированиям пяти механизированных и двух аэромобильных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Улаклы, Григоровка, Северск, Васюковка, Часов Яр, Дачное, Курахово, Анновка и Успеновка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 285 военнослужащих, боевая бронированная машина “Козак” и пикап. Уничтожены два склада боеприпасов. Подразделения группировки войск “Центр” продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух егерских, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Дзержинск, Красное, Заря, Новопустынка, Украинск, Щербиновка и Пушкино Донецкой Народной Республики. Отразили 10 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 440 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113 производства США, семь автомобилей, три 152 мм орудия Д-20, две 152 мм гаубицы “Мста-Б” и 122 мм гаубицу Д-30. Подразделения группировки войск “Восток” улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Константинополь, Времевка и Сторожевое Донецкой Народной Республики. Отразили три контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, боевые бронированные машины HMMWV и “MaxxPro” производства США, три автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка “Богдана”, две 152 мм самоходные артиллерийские установки “Акация” и 122 мм самоходная артиллерийская установка “Гвоздика”. Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике пехотной, механизированной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Новопокровка Запорожской области, Понятовка и Антоновка Херсонской области. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, четыре автомобиля и 155 мм гаубицу М777 производства США. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе. Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 32 беспилотных летательных аппарата самолетного типа”.

“Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 37559 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19725 танков и других боевых бронированных машин, 1500 боевых машин реактивных систем залпового огня, 19411 орудий полевой артиллерии и минометов, 29138 единиц специальной военной автомобильной техники”, – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями “Медиазоны” и BBC) составляют убитыми 82050 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 декабря 2024 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 43000 украинских военнослужащих. Российские потери, по его словам, составили 198000 убитыми и более 550000 ранеными.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли более 60 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 11000 мирных жителей Украины (в их числе около 540 несовершеннолетних), более 20 тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры “значительно выше”. Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).