 

Захарова обвинила Израиль в нарушении договора 1974 года

11.12.2024, 15:35, Новости дня
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Пресс-секретарь министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что последние действия Израиля в Сирии нарушают заключенное двумя странами после окончания Войны Судного дня.

“Действия вооруженных сил Израиля, занявших буферную зону в районе Голан и ряд прилегающих к ней районов, очевидно нарушают условия сирийско-израильского соглашения о разъединении сил от 1974 года”, – сказала она.

После падения режима Асада израильские войска нанесли сотни ударов по сирийским оборонным объектам, а также заняли буферную зону на Голанских высотах. В арабских СМИ сообщалось и приближении ЦАХАЛа к Дамаску, но официальный Иерусалим эту информацию опровергает.

Несколько дней назад глава израильского правительства Биньямин Нетаниягу заявил, что с падением режима Асада соглашение 1974 года утратило силу. Эта точка зрения оспаривается даже США и Великобританией, поддержавшими действия ЦАХАЛа в Сирии.


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