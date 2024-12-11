В РФ заявили о пресечении деятельности еще трех мошеннических кол-центров

ФСБ и МВД РФ объявили о пресечении деятельности трех кол-центров, откуда мошенники, прикрываясь инвестиционной деятельностью, совершили хищения у граждан 20 государств на десятки миллионов долларов, передает “Интерфакс”.

В сообщении Центр общественных связей ФСБ РФ утверждается, что эти кол-центры контролировал находящийся в розыске главарь ОПГ “Химпром” Егор Буркин.

В ФСБ РФ сообщили, что потерпевшими от мошенников стали десятки тысяч граждан более 20 иностранных государств, в том числе Великобритании, Болгарии, Германии, Испании, Италии, Кореи, Польши, Сербии, Турции, Франции, Чехии, Японии и др. Порядок совокупного ущерба – десятки миллионов долларов США.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в раскрытых “кол-центрах” было порядка 500 рабочих мест. “Нанятые на работу сотрудники общались с гражданами иностранных государств, убеждая их инвестировать свои сбережения в криптовалюту и деятельность различных торговых площадок. Потерпевшие переводили деньги на счета, подконтрольные организаторам криминального бизнеса, после чего общение с ними прекращалось”, – сказала Волк.

МВД РФ утверждает: “Похищенные средства направлялись в том числе на финансирование вооружённых сил Украины”.

Представитель МВД добавила, что на момент прибытия полицейских в офисах работали свыше 300 человек, среди которых – граждане более чем 10 государств ближнего и дальнего зарубежья. “Задержаны и заключены под стражу девять подозреваемых в мошенничестве в отношении граждан республики Сербия”.

Напомним, что 9 декабря ФСБ РФ объявила о раскрытии международной сети мошеннических кол-центров. Утверждается, что мошенники, среди которых есть граждане Израиля, действовали в интересах экс-министра обороны Грузии, основателя Milton Group Давида Кезерашвили, который в настоящее время находится в Лондоне. Согласно сведениям, опубликованным ФСБ РФ, от деятельности этой мошеннической сети пострадали порядка 100 тысяч человек в более чем 50 странах – речь идет о странах ЕС, Великобритании, Канаде, Бразилии, Индии, Японии и других государствах. “Доходы от противоправной деятельности достигали одного миллиона долларов в день”, – говорилось в сообщении ФСБ РФ.

ФСБ РФ заявляла: “В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий установлены руководители функционирующих на территории РФ кол-центров: житель Израиля и Украины Кесельман Я.Д. (задержан) и житель Израиля и Грузии Тодва Д. (объявлен в розыск)”. При этом в сообщении ФСБ РФ утверждается, что Кесельман и Тодва “в 2022 году по заданию СБУ организовали распространение анонимных сообщений о готовящихся террористических актах на объектах критической инфраструктуры Москвы, Курска, Брянска и Белгорода”.

В рамках возбужденного следователями ФСБ уголовного дела задержаны 11 руководителей и сотрудников российских офисов колл-центров по статье 210 (Организация преступного сообщества), части 4 статьи 159 (Мошенничество в особо крупном размере), части 3 статьи 207 (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма) Уголовного кодекса России. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, передает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

МИД Израиля пока не комментирует сообщение ФСБ РФ о задержании израильских граждан в рамках данного расследования, сообщили редакции Newsru.co.il в израильском внешнеполитическом ведомстве.