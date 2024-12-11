Экс-министр обороны Южной Кореи попытался покончить с собой после ареста

Арестованный экс-министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен попытался покончить с собой в следственном изоляторе на востоке Сеула, пишет агентство “Ренхап”.

Ким Ен Хен был арестован по обвинению в помощи президенту Юн Сок Ёлю в организации мятежа, провоцировании беспорядков “для подрыва национальной конституции” путем кратковременного введения военного положения, отмечает “Интерфакс”.

Прокуратура выдала ордер на арест Ким Ен Хена, обвинив его в “важных действиях” во время мятежа и злоупотреблении властью.

Сам президент Южной Кореи Юн Сок Ёлю объявлен подозреваемым, ему запрещено выезжать за границу.

Согласно южнокорейскому законодательству, глава государства обладает иммунитетом от судебного преследования во время пребывания на посту, исключение – обвинение в мятеже.

11 декабря полиция провела обыски в администрации президента и главном управлении полиции в рамках расследования введения Юн Сук Ёлем военного положения. Самого президента в момент обысков в здании администрации не было, отмечает “Ренхап”.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в стране военного положения. Тогда в телеобращении к народу глава государства обвинил оппозицию в том, что она, при помощи Северной Кореи и используя контроль над парламентом, пытается подорвать конституционный порядок. “Чтобы защитить наше либеральное государство от угроз, исходящих от коммунистической КНДР и чтобы покончить с антиправительственными элементами, я объявляю военное положение”, – заявлял он. Позже президент принес извинения перед народом страны за свое решение о введении военного положения и выразил готовность понести наказание.