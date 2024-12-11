 

США выделяют Украине 20 млрд с погашением за счет российских активов

11.12.2024, 0:40, Новости дня
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Министерство финансов США объявило о выделении Украине кредита в размере 20 миллиардов долларов с погашением за счет доходов от замороженных на Западе российских активов.

В заявлении говорится, что кредит выделен в рамках инициативы “Группы семи” по предоставлению Киеву займа в размере 50 миллиардов долларов.

Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что эти средства обеспечат Украине критически важную поддержку.


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