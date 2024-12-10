Под Новгородом снесен мемориал умершим в советских лагерях польским солдатам

Генеральное консульство Польши в Санкт-Петербурге сообщило, что российские власти снесли мемориал на месте захоронения польских военнослужащих, умерших в лагере для пленных “Ёгла” в Новгородской области.

Бойцы Армии Крайовой начали поступать в лагерь в 1944 году. В общей сложности, через лагеря НКВД в Боровичском районе Новгородской области прошло около 5000 польских солдат, которые были признаны враждебными элементами. 600 из них здесь скончались от голода и лишений. Их захоронили в безымянных могилах.

Только в 1992 году, согласно договору о сотрудничестве между Боровичской районной администрацией и комитетом ветеранов Армии Крайовой, были начаты работы по благоустройству мест погребения военнопленных. Были установлены монументы. Мемориал регулярно посещали польские дипломаты и делегации.

Отметим, что генеральное консульство Польши в Санкт-Петербурге по решению российских властей должно будет прекратить работу до 10 января 2025 года, а его сотрудников высылают из России. Это стало ответом на закрытие генконсульства РФ в Познани.

Миссия была закрыта 30 октября 2024 года. Основанием для этого решения, заявил тогда министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, стала ведущаяся Россией против Польши “гибридная война”. МИД РФ обещал дать симметричный ответ.