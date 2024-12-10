 

Во Франции начались консультации о формировании правительства

10.12.2024, 19:45, Новости дня
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Президент Франции Эммануэль Макрон проводит 10 декабря в Елисейском дворце круглый стол с лидерами партий, на котором пойдет речь о путях выхода из политического кризиса, вызванного отставкой правительства Мишеля Барнье.

Как сообщила канцелярия главы государства, на встречу были приглашены только партии, выступающие за компромисс. Это было воспринято как сигнал, что ультраправое “Национальное объединение” и ультралевая “Непокоренная Франция” не примут участия в переговорах.

На прошедших летом 2024 года парламентских выборах первое место со 180 мандатами занял альянс левых партий, в который входит и “Непокоренная Франция”. На втором месте – пропрезидентское движение “Вместе за республику”, представленный 159 депутатами, на третьем – “Национальное объединение”, у которого 142 мандата.

Макрон и тогда объявил, что в правительства не войдут представили ультралевых и ультраправых. На формирование кабинета ушло два месяца – всего лишь на месяц меньше, чем он продержалось у власти. Причиной вотума недоверия стали предложенные правительством бюджетные сокращения.


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