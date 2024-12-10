Названы топ-10 российских режиссеров по кассовым сборам их фильмов

Анализ охватывает период с 2 ноября 2023 года по 31 октября 2024 года. Такой временной промежуток был выбран для исключения влияния новогодних релизов и сосредоточения на ключевых тенденциях, формировавших рынок в течение года. Исследование основывалось на данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) и информации от пиар-служб.

За этот период в прокат вышло 755 фильмов, из которых более 220 были отечественными. Российские картины собрали около 27 миллиардов рублей. Аналитики отмечают, что российская киноиндустрия претерпевает изменения: зрители становятся более открытыми к разнообразным жанрам. В прокате можно было увидеть не только комедии (выпущено 56), драмы (45) и анимацию (44), но и фэнтези (6), биографии (8), приключенческие фильмы (12) и документальные ленты (19). В контексте кассовых сборов комедии продолжают занимать лидирующие позиции, однако в топ-20 также представлены приключения, драмы, фантастика и мультфильмы.

Тренд на экранизации сохраняется: в числе самых кассовых проектов оказались адаптации произведений Михаила Булгакова, Александра Пушкина и Кира Булычева. Зрители также высоко оценили адаптации сказок Ганса Христиана Андерсена и Братьев Гримм. Документальное кино набирает популярность, что подтверждают сборы таких фильмов, как “Огненный лис”, который стал самым кассовым российским фильмом о природе с результатом около 97 миллионов рублей.

В топ-10 самых кассовых режиссеров вошли Клим Шипенко с “Холопом 2”, собравшим 3,8 миллиарда рублей, Алексей Нужный с “Бременскими музыкантами” (3 миллиарда рублей) и Михаил Локшин с экранизацией “Мастера и Маргариты” (2,3 миллиарда рублей). Также в десятке оказались Юрий Хмельницкий (“Лед 3”, 1,8 миллиарда рублей), Аскар Узабаев с двумя фильмами (“Теща” и “Руки Вверх!”, 1,6 миллиарда рублей) и другие режиссеры.

Плодотворными оказались и режиссеры Владимир Котт, Василий Ровенский, Андрей Богатырев и Анарио Мамедов, каждый из которых выпустил три фильма за год. Эти данные подчеркивают динамичное развитие российской киноиндустрии и растущий интерес зрителей к разнообразным жанрам и форматам.