ФСБ РФ объявила о задержании израильтянина по делу о мошеннических кол-центрах

Утром 9 декабря ФСБ РФ объявила о раскрытии международной сети мошеннических кол-центров. Утверждается, что мошенники, среди которых есть граждане Израиля, действовали в интересах экс-министра обороны Грузии, основателя Milton Group Давида Кезерашвили, который в настоящее время находится в Лондоне.

Согласно сведениям, опубликованным ФСБ РФ, от деятельности этой мошеннической сети пострадали порядка 100 тысяч человек в более чем 50 странах – речь идет о странах ЕС, Великобритании, Канаде, Бразилии, Индии, Японии и других государствах.

“Доходы от противоправной деятельности достигали одного миллиона долларов в день”, – говорится в сообщении ФСБ РФ.

ФСБ РФ заявляет: “В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий установлены руководители функционирующих на территории РФ кол-центров: житель Израиля и Украины Кесельман Я.Д. (задержан) и житель Израиля и Грузии Тодва Д. (объявлен в розыск)”. При этом в сообщении ФСБ РФ утверждается, что Кесельман и Тодва “в 2022 году по заданию СБУ организовали распространение анонимных сообщений о готовящихся террористических актах на объектах критической инфраструктуры Москвы, Курска, Брянска и Белгорода”.

В рамках возбужденного следователями ФСБ уголовного дела задержаны 11 руководителей и сотрудников российских офисов колл-центров по статье 210 (Организация преступного сообщества), части 4 статьи 159 (Мошенничество в особо крупном размере), части 3 статьи 207 (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма) Уголовного кодекса России. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, передает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

МИД Израиля пока не комментирует сообщение ФСБ РФ о задержании израильских граждан в рамках данного расследования, сообщили редакции Newsru.co.il в израильском внешнеполитическом ведомстве.