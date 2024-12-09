 

Десятки школ в Дели эвакуированы из-за угрозы взрыва

09.12.2024, 18:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

По меньшей мере 40 школ в Дели получили электронные письма, в которых сообщалось о заложенной в учебном заведении бомбе и требовался выкуп в размере 30000 долларов. Об этом пишет Arab News.

Школы были оцеплены, у родителей попросили забрать детей раньше времени. Полицейские прочесывают школы в поисках подозрительных предметов. На данный момент ни одного взрывного устройства не обнаружено, предполагается, что речь идет о ложной угрозе.

Подобные инциденты в Индии настолько распространены, что власти намерены ужесточить наказание за рассылку угроз, основными получателями которых становятся школы, аэропорты и авиакомпании.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.12 / Тест: вспоминаем кинофильм “Новогодние приключения Маши и Вити”

09.12 / Эксперты рассказали, что ждет пару Бородиной и Сердюкова

09.12 / Над посольством Сирии в Москве поднят флаг оппозиции

09.12 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1020-й день войны

09.12 / Песков – в графике Путина нет встречи с Асадом

09.12 / Президенту Республики Корея запретили выезд из страны

09.12 / Асад c семьей бежал в Москву – им предоставлено убежище

09.12 / Белый дом может исключить “Хайят Тахрир аш-Шам” из списка террористических организаций

09.12 / Россия запросила экстренные консультации СБ ООН по Сирии и Голанам

09.12 / Талибы поздравили “Хайят Тахрир аш-Шам” со свержением Асада

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика