 

Над посольством Сирии в Москве поднят флаг оппозиции

09.12.2024, 17:15, Новости дня
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Утром 9 декабря над посольством Сирии в РФ был поднят флаг сирийской оппозиции – зелено-бело-черное полотнище с тремя красными звездами на белой горизонтальной полосе.

Красно-бело-черный флаг с двумя зелеными звездами, который использовался в последние десятилетия, был спущен с флагштока вечером 8 декабря. Новое знамя появилось и на посольствах в других странах, таких как Испания, Саудовская Аравия, Греция.

Минувшим днем министерство иностранных дел РФ сообщило, что Башар Асад после переговоров с участниками вооруженного конфликта принял решение оставить пост президента Сирии и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем.

Вечером 8 декабря источник в Кремле рассказал, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву. “Россия, исходя из соображений гуманитарного характера, предоставила им убежище”, – сообщил он.


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