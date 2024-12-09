 

Президенту Республики Корея запретили выезд из страны

09.12.2024, 10:35, Новости дня
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Министерство юстиции Республики Корея удовлетворило антикоррупционного управления и запретило президенту Юн Сок Елю выезд из страны. Глава государства обвиняется в измене, мятеже и злоупотреблении властью в связи с попыткой введения военного положения.

Несколько дней назад президент избежал импичмента – депутаты от правящей Партии сила народа покинули зал заседаний, и не набрался кворум. В то же время руководство партии заявило, что будет добиваться отставки главы государства.

Правоохранительные органы арестовали бывшего министра обороны Ким Ен Хена, который, согласно материалам дела, был ключевой фигурой мятежа. Ранее он взял на себя ответственность и подал в отставку.

Напомним: 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в стране военного положения. Тогда в телеобращении к народу глава государства обвинил оппозицию в том, что она, при помощи Северной Кореи и используя контроль над парламентом, пытается подорвать конституционный порядок.

“Чтобы защитить наше либеральное государство от угроз, исходящих от коммунистической КНДР и чтобы покончить с антиправительственными элементами, я объявляю военное положение”, – заявлял он.


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