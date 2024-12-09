 

WP – Белый дом может исключить “Хайят Тахрир аш-Шам” из списка террористических организаций

09.12.2024, 4:00, Новости дня
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По информации Washington Post, администрация Байдена может исключить из списка террористических организаций группировку “Хайят Тахрир аш-Шам”, свергнувшую режим Башара Асада в Сирии. Издание пишет, что об этом заявил высокопоставленный представитель Белого дома, беседовавший с репортерами о ситуации в Сирии на условиях анонимности.

В публикации WP отмечается, что чиновнику из администрации несколько раз был задан вопрос о том, будет ли снят с группировки статус “террористической организации”, но он уклонялся от однозначного ответа. Собеседник отметил, что “Хайят Тахрир аш-Шам” “говорит правильные вещи” и “пока делает правильные вещи”. По его словам, снятие статуса может помочь в дальнейшем взаимодействии. “Необходимо прагматично использовать ситуацию на местах”, – заявил источник.


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