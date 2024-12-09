Талибы поздравили “Хайят Тахрир аш-Шам” со свержением Асада

Находящаяся у власти в Афганистане террористическая группировка “Талибан” поздравила движение “Хайят Тахрир аш-Шам” со свержением Башара Асада.

“Министерство иностранных дел Афганистана поздравляет руководство “Хайят Тахрир аш-Шам” и сирийский народ с победами, которые привели к устранению фактора конфликта и нестабильности”, – говорится в заявлении.

В нем также выражается надежда, что переход власти приведет к созданию правительства, отвечающего чаяниям сирийцев и основанного на исламских принципах.

Отметим, что созданное талибами правительство, пришедшее к власти три года назад, до сих пор находится в международной изоляции. Среди государств, признавших его власть де-факто, есть и Россия, где “Талибан” по-прежнему считается террористической группировкой.