 

Байден – “Свержение Асада – результат нападения Ирана и его сателлитов на Израиль”

08.12.2024, 23:00, Новости дня
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Президент США Джо Байден назвал свержение режима Башара Асада в Сирии “фундаментальным актом справедливости”. Он отметил, что у сирийского народа есть историческая возможность определить свою судьбу.

“США будет взаимодействовать с партнерами, а также с группами в самой Сирии, чтобы помочь сирийцам реализовать эту возможность и справиться с рисками”, – заявил президент, добавив, что администрация направит в регион своих представителей, в том числе, чтобы гарантировать защиту американских военнослужащих в Сирии.

Байден напомнил о многочисленных жертвах режима Башара Асада, однако отметил, что и в свергнувшую его коалицию входят группировки, замешанные в террористической деятельности. “Администрация поддержит Сирию в переходный период, однако будет следить за словами и делами этих групп”, – заявил он.

“На протяжении многих лет Иран, РФ и “Хизбалла” оказывали поддержку сирийскому режиму, но в последние недели эта поддержка рухнула. Но давайте не забывать, почему это произошло. После нападения ХАМАСа на Израиль Иран и его сателлиты совершили ошибку – решили начать против Израиля войну”, – заявил он.


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